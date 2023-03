Leerlingen krijgen een ‘taalbad’ bij De Drijfveer

Op scholen voor basisonderwijs stromen steeds meer leerlingen in voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is. Ook op scholen in de Brainportregio neemt de diversiteit qua achtergrond van leerlingen toe en volgens prognoses zal die de komende jaren verder groeien.

Om tegemoet te komen aan de talige onderwijsbehoeften van kinderen in de basisschoolleeftijd had basisschool De Drijfveer in Waalre al een Schakelklas. Sinds kort is er nu ook de Taalklas.

Talig bijgespijkerd

Kwaliteitsondersteuner Denise Peels: „Voor kinderen die in de kleuterklas de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersten was er in Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck een Schakelklas. Daar werden zij twee dagen in de week ondergedompeld in een ‘taalbadje’. Toen daar in Valkenswaard een jaar of twee geleden een einde aan kwam, verdween daarmee natuurlijk niet de behoefte aan de taalondersteuning.” Samen met de gemeente Waalre maakten de vijf basisscholen zich hard voor een schakelklas in hun dorp. Op de Drijfveer was ruimte en sindsdien worden hier tussen de 12 en 15 kleuters talig bijgespijkerd.

Quote Eind vorig schooljaar bleek dat er in Waalre én in de regio op geen enkele basis­school meer plek was voor anderstali­ge kinderen Gerry de Bruyn

„Eind vorig schooljaar bleek dat er in Waalre én in de regio op geen enkele basisschool meer plek was voor anderstalige kinderen.” Het ging SKOzoK’s regiodirecteur Gerry de Bruyn aan het hart dat ouders bleven shoppen, maar steeds nul op rekest kregen. „We gunnen alle kinderen een goede start en stelden onze collega-scholen en de gemeente voor om een taalklas bij De Drijfveer te organiseren. Kinderen maken daar maximaal twee jaar deel vanuit", vertelt ze. ,,Wij hadden al een leerkracht met affiniteit in dienst die bovendien de Post-hbo opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen voor het Primair Onderwijs volgde. Het was nog wel even een dingetje om deze collega hiervoor uit de formatie te halen, want we zijn maar een kleine school, maar gelukkig kregen we alles goed georganiseerd.”

Op excursie naar de supermarkt

Na ongeveer een jaar Taalklas gaan de leerlingen, die tussen de 6 en 12 jaar oud zijn, (terug) naar de school waar ze aanvankelijk (zouden) zijn ingeschreven. De Bruyn: „Het is onze insteek om de huidige 12 kinderen van acht verschillende nationaliteiten zo goed mogelijk te laten integreren met de andere leerlingen op onze school. Ons schoolklimaat is goed: er wordt samen gespeeld, gegymd, geknutseld en (voor)gelezen. We willen ons taalonderwijs ‘rijk’ aanbieden en daarom gaan we ook geregeld op excursie: naar het station of de supermarkt.”

De schoolleiding en de ouders hebben de taalklas al opgenomen in de reguliere schoolcultuur. Peels: „Bij de schakelklas wordt de lesondersteuner gefinancierd door de gemeente. Onze wethouder, Kees Vortman, zegt het belangrijk te vinden dat kinderen in hun woonomgeving les krijgen. Misschien kan hij eens kijken of het geld, dat nu wordt bespaard met het busvervoer, naar de taalklas kan? Budgettair voor ons een uitkomst.”