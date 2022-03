Lekker naar buiten zonder coronaregels, al is de 1,5 meter soms een blijvertje: ‘Klanten vinden dat prettig’

Video Trouwerij met 27 bruiden: bruidsmode­show is voor bewoners zorgcen­trum één grote herbele­ving

EINDHOVEN - Kanten jurken in alle kleuren, met of zonder sleep, maar liefst 27 stuks. Bewoners van zorgcentrum Vitalis Theresia in Eindhoven vergaapten zich dinsdag aan een bruidsmodeshow, compleet met rode loper, champagne en taart. ,,Ik was een mooie bruid en ben mooi gebleven.”

22 maart