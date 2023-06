Lekker samen spelen: dit is er in Helmond te doen tijdens de Buitenspeeldag

indebuurt.nl Deze wegen in Helmond zijn afgesloten tijdens het Drakenboot­fes­ti­val

Of je nu zelf in een bootje stapt om te racen of je liever langs de kant zit om de deelnemers aan te moedigen: het Drakenbootfestival wil én kan je niet missen. Je kunt er niet omheen! Wil je weten hoe je er het beste komt en welke wegen zijn afgesloten? Lees snel verder.