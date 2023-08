Bootje varen over de Dommel: hier kom je uit

Verdachte gaf honderden energiela­bels illegaal af: opgepakt voor fraude en witwassen na invallen in Oost-Bra­bant

OOST-BRABANT - Twee woningen en twee bedrijfspanden in Nederland en Spanje zijn recent doorzocht vanwege grootschalige fraude met energielabels. De eigenaar is opgepakt. Het gaat om een woning en twee bedrijfspanden in de regio Oost-Brabant en een woning in Spanje.