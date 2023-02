Leuk volgens de dames van Waar Eindhoven Eet: 'Dit verborgen pareltje ligt net buiten het centrum'

indebuurt.nlWaar in Eindhoven moet je echt zijn geweest? Dat kunnen de locals natuurlijk het beste vertellen. Deze week delen Isabelle, Rian en Laura van het Instagramaccount Waar Eindhoven Eet hun favoriete spots in Eindhoven.

Dit zijn Isabelle, Rian en Laura

Even voorstellen! Dit zijn Isabelle van Wely, Rian Vogels en Laura van Ostaden van Waar Eindhoven Eet. Op hun Instagrampagina delen ze food hotspots in Eindhoven waar je écht geweest moet zijn. “Wij houden ervan om, naast het bezoeken van onze vaste hotspots, nieuwe of voor ons minder bekende plekjes in Eindhoven te ontdekken. We hadden wel een lijst van tweehonderd lievelingszaken door kunnen geven, want we houden zó van de diversiteit aan Eindhovense horeca. Daardoor is het voor ons bijna onmogelijk om voor deze rubriek vijf favorieten uit te kiezen.”

Vooruit, ze mogen er daarom eentje extra opgeven. Een voorproefje: “Wij komen hier in het voorjaar graag voor een lunch op het fijne terras, met prachtig uitzicht op het Stadswandelpark.”

Benieuwd waar je de dames zoal tegenkomt? Lees dan snel verder!

Cocktailbar Twist

“Deze cocktailbar zit aan het Victoriapark, vlak bij de Witte dame, waar meerdere horecazaakjes zijn gevestigd. Twist is zo’n plek waar je de passie voor het vak voelt stromen zodra je binnenstapt. Je kunt hier vooral terecht voor de meest creatieve cocktails, heerlijke bites en een fijne sfeer.”

Bakkie040

“Een bijzondere plek aan het Ketelhuisplein op Strijp-S. Wat Bakkie040 zo speciaal maakt, is dat (voormalig) dak- en thuislozen de zaak runnen. Zij kunnen op deze manier werkervaring opdoen en contacten leggen, waardoor zij weer op een positieve manier meedraaien in de maatschappij. Naast je kop koffie kun je hier lekkere zoete baksels bestellen.”

View this post on Instagram A post shared by Waar Eindhoven Eet (@waar.eindhoven.eet) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trattoria Manca

“Wij zijn dol op de Italiaanse keuken en Trattoria Manca is zeker één van onze favorieten. Pizza’s vind je hier niet op de kaart, want Manca is geen traditionele Italiaanse pizzeria. Het is een echte trattoria waar je gerechten als vitello tonnato en polipo, zeebaars en uiteraard verschillende pastagerechten kan bestellen. Je vindt deze sfeervolle plek aan de Hoogstraat.”

Thym by Parkzicht

“Thym by Parkzicht is een favoriet van ons om veel verschillende redenen. Wij komen hier in het voorjaar graag voor een lunch op het fijne terras met prachtig uitzicht op het Stadswandelpark, maar ook voor een diner zit je hier goed. Je kunt zowel gaan voor het gourmandisemenu als à la carte bestellen. Ook hier ontvangt het personeel je met open armen.”

Café ’t Vonderke

“Dit verborgen pareltje ligt net buiten het centrum, aan het Lodewijk Napoleonplein. Het is zeker de moeite waard om hier een kijkje te nemen als je houdt van de huiselijke, ongedwongen sfeer van een bruin (eet)café en bourgondische gerechten voor een kleine prijs. Iedere maand kun je op woensdag en donderdag voor een vast bedrag per persoon onbeperkt eten in een bepaald thema. Bestel je à la carte en is het te veel voor jou alleen? Dan kun je het eten ook gewoon gezellig samen delen.”

Eetcafé Bommel

“Ook Bommel is een gezellig bruin eetcafé, maar dan in hartje centrum op de Kleine Berg. En dat is bijzonder en leuk, want die vind je daar eigenlijk niet meer. Iedere dag serveren ze hier voor 20,50 euro een vers dagmenu. Dat vind je op de krijtborden voor de deur en via de Facebookpagina van Bommel. Het menu bestaat altijd uit een vegasoep en je hebt de keuze uit een vlees-, vis- of vegetarisch gerecht.”

View this post on Instagram A post shared by Waar Eindhoven Eet (@waar.eindhoven.eet) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Eindhoven. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!