Lezers van het ED ontevreden over nieuwe statiegeld-regels: ‘Maak een einde aan dit inlever-drama’

Superfan De liefde voor Spring­steen is een religie, zijn concerten zijn de hoogmissen: ‘Voor mij is hij een mythische figuur’

AARLE-RIXTEL - Als Bob van der Staak een shirt draagt dat een graad of twintig te heet gewassen is, zie je onder zijn linkermouw nog nét een paar letters. In sierlijk schrift staat daar No retreat baby, no surrender getatoeëerd. Dat heeft niets te maken met de verboden motorclub, maar álles met zijn liefde voor Bruce Springsteen.