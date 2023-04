Lezing over natuur in Heeze-Leende met aandacht voor amfibieën

Eindhoven gaat zelf weer strenger controle­ren op woekerprij­zen in taxibran­che: ‘Slecht voor imago’

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven is van plan zelf weer strakker te gaan controleren op misstanden en woekerprijzen in de taxibranche. Wethouder Monique Esselbrugge heeft dat aangekondigd in antwoord op vragen van de LPF.