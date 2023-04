Lezing over pubers achter hun beeldschermen

WAALRE - Hoe komt het dat sommige pubers zijn of haar scherm niet weg willen leggen? Wat is het verschil in denken en doen tussen pubers en volwassenen? Dr. Aletta Smits neemt je op 12 april mee op reis door het puberbrein in een cabaretachtige lezing in de Bibliotheek Waalre.