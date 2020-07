Lichamen omgekomen bemanning helikopter Aruba aangekomen in Eindhoven

Lego kinder­speel­goed? Niet volgens deze volwassen bouwers: ‘Bouwen met Lego geeft rust’

11:00 EINDHOVEN - Dat Lego alleen voor kinderen is, gaat er bij AFOL’s niet in. ‘Adult Fan of Lego’ Kevin (23) bouwt bijvoorbeeld samen met zijn moeder Roxanne (53): zij is de sorteerder, hij de bouwer. En Maico (52) en Astrid (47)? Zij slapen onder een Legodekbed.