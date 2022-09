Liedje van Eindhovense rockband belandt in Hollywoodfilm: ‘Bizar, maar supergaaf’

Bezoeker ho­mo-ontmoe­tings­plek mishandeld en beroofd: ‘We wilden die mensen alleen een beetje uitlachen’

DEN BOSCH/SON – ,,We wilden eigenlijk gewoon gaan chillen en een beetje de bezoekers van zo’n plek uitlachen”, stelt een 20-jarige man uit Gemert. Maar even later sloeg hij samen met zijn broertje en een vriend een bezoeker van de homo-ontmoetingsplek in Son in elkaar. En beroofden ze hem van zijn boodschappen.

12 september