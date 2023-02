Lightyear gaf ware kapitaal uit handen: investeerders als Dela zijn nu de baas

Samen tafelen in Aalst: ‘We praten over zingeving, maar ook over of koriander nou naar zeep smaakt of niet’

AALST - Twee deelnemers roeren in potten en pannen en bereiden een smakelijke maaltijd. Tussen de gangen door wordt aan tafel, waar plek is voor maximaal 12 personen, een gesprek met zin gevoerd. Gezamenlijk eten is gezellig en in de Agnus Dei-kerk in Aalst voedt het ook de ziel.