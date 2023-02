Literaire wedstrijd in Heeze-Leende smaakt naar meer; nu aanmelden voor tweede editie

Mat Rijnders (73) kan na hersenin­farct geen tekenaar meer zijn: ‘Het is zinloos, alsof mijn hand de weg kwijt is’

HELMOND - Mat Rijnders had erin kunnen blijven, verlamd kunnen raken of zijn spraak kunnen verliezen. Gelukkig niets van dat al, maar het herseninfarct nam uitgerekend wel zijn grootste gave weg, gumde in één keer z’n tekentalent uit waarmee hij bijna een halve eeuw lezers van deze krant raakte en vermaakte.

11 februari