LIVE | De kansen zijn voor PSV, maar Fortuna komt op voorsprong

Amsterdam­se humor valt goed in Helmondse zaal: 58ste Keieklets begint met veel lol

HELMOND - Voor het eerst stond een Amsterdammer in de ton bij de Keieklets en het zal niet voor het laatst zijn geweest. Het Helmondse publiek sloot Riza Tisserand in de armen. Wie weet komt Robbertje Matten snel terug in zaal Traverse.

13:58