LIVE eredivisie | NEC hoopt na tien nederlagen op rij tegen PSV weer eens te stunten

Oirschotse was eerste Nederland­se in tennis Hall of Fame: ‘Ze moeten me niet vertellen dat ik iets niet kan’

Voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer werd onlangs in Newport opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Maar ze was niet de eerste Nederlander die deze eer ten deel viel. In 2014 kreeg de Oirschotse Chantal Vandierendonck (58) een telefoontje uit Amerika.