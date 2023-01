LIVE eredivisie | PSV domineert tegen Go Ahead, maar kan zichzelf verwijten dat voorsprong minimaal is

LIVE | GA Eagles ontsnapt aan grotere achter­stand tegen oppermach­tig PSV

Minder dan drie dagen na de verloren wedstrijd tegen AZ (1-4) krijgt Go Ahead Eagles in de eredivisie alweer te maken met een topploeg. Alhoewel het bij de tegenstander van zaterdag, PSV, allesbehalve soepeltjes loopt de laatste weken. GA Eagles begint met 3 wijzigingen in de basis: Jay Idzes keert terug, en Rashaan Fernandes en Finn Stokkers hebben ook een basisplaats. Dat gaat ten koste van Jamal Amofa, Bobby Adekanye en Isac Lidberg. Volgens trainer Hake heeft dat deels te maken met fysieke belasting in deze voor GA Eagles drukke weken.

16:54