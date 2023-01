LIVE | FC Eindhoven loopt in openingsfase weg bij machteloos FC Den Bosch

Kerstvakan­tie: voor journalis­ten een uitdaging, en na de stilte komt de storm

EINDHOVEN - Overvolle agenda’s, lange files en mailboxen die overlopen. De kerstvakantie ligt amper een week achter ons maar is al bijna weer vergeten. Een raar idee dat we vorige week nog zorgen hadden over het nieuwsaanbod.

13:00