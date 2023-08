LIVE | Helmond Sport op zoek naar drie punten in Brabants onderonsje tegen FC Den Bosch

PSV meldt zich ook voor back Sergiño Dest, die mag vertrekken uit Spanje

PSV is in de markt voor rechts- en linksback Sergiño Dest. De club heeft zich volgens zijn management gemeld en wil Dest in ieder geval tijdelijk aan de selectie toevoegen. Voor de 22-jarige verdediger van FC Barcelona is veel belangstelling en PSV is een van de gegadigden om hem te huren of eventueel zelfs volledig over te nemen.