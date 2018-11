LIVE | Kijk hier mee bij een dotterbehandeling in het ziekenhuis

Niet in de operatiekamer maar op deze website zijn met camera’s twee operaties te volgen. In de ochtend kun je meekijken bij het dotteren van een patiënt en in de middag is er een bypassoperatie te volgen, vanuit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Je kunt ook vragen stellen aan de medisch specialisten. Dat kan via WhatsApp op telefoonnummer 06-17508100.

Hartweek

Het initiatief is in het kader van de twaalfde Hartweek. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft het grootste Hart- en Vaatcentrum van Nederland. Jaarlijks worden hier 3.000 dotterbehandelingen en 1.000 bypassoperaties uitgevoerd. Ruim 800 verpleegkundigen en specialisten uit het hele land komen deze week naar het Eindhovense ziekenhuis om zich te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cardiologie en cardiothoracale chirurgie.

Het dotteren in de ochtend zal gebeuren met de in het Catharina Ziekenhuis ontwikkelde FFR-meting. Hierbij wordt tijdens het dotteren de bloeddruk voor en achter de vernauwing in de kransslagader gemeten. Op die manier kan er onderscheid gemaakt worden tussen onschuldige en potentieel gevaarlijke vernauwingen. Een procedure die er voor zorgt dat er minder stents nodig zijn en dat de ziekenhuisopname korter is. De procedure wordt inmiddels wereldwijd toegepast.

De dotteroperatie begint om 10.45 uur en de bypassoperatie om 14.00 uur.