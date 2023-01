LIVE | PSV aast op revanche tegen Sparta, Van Nistelrooij houdt grotendeels vast aan bekende namen

Helmondse wethouder uit Rotterdam verhuist toch naar Helmond: ‘Ik ben de stad meer gaan waarderen’

HELMOND - Arno Bonte gaat toch in Helmond wonen. De Rotterdammer heeft een appartement gekocht in de stad waar hij sinds een half jaar wethouder is. ‘Om tegemoet te komen aan de wens van veel Helmonders en de oppositie.’

14:42