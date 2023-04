LIVE | Spanning alom in slotfase: PSV en Ajax stevenen af op een verlenging in bekerfinale

Bekerfinale Terugblik | Hoe PSV vorig seizoen Ajax wist te verslaan in zinderende bekerfina­le

PSV hoopt zondagavond de bekerwinst van vorig jaar te prolongeren. En net als vorig jaar is ook nu weer Ajax de tegenstander in De Kuip. Wordt het opnieuw een zinderende strijd? We blikken nog een keer terug op de editie van 2022: een voetbalfeest, een PSV-comeback en een uitzinnige Roger Schmidt.