LIVE | Vroege domper in eigen huis voor FC Eindhoven: achterstand na eigen doelpunt

INTERVIEW Anwar El Ghazi overlegt puike cijfers bij PSV en gelooft nog in de titel: ‘Na regen komt zonne­schijn’

Voor Anwar El Ghazi was de wedstrijd van PSV tegen Cambuur een prettige ervaring, omdat hij twee keer scoorde en PSV met 5-2 won. ,,Na regen komt zonneschijn”, was zijn oordeel over zijn huidige fysieke staat. ,,Ik heb in het begin bij PSV met wat blessures te maken gehad, maar volg nu een speciaal programma.”