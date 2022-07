Luchtige zomereditie Books on Tour, mét film

EINDHOVEN - Een luchtige, zomerse editie van Books on Tour, donderdag 4 augustus op de buitenplaats van Natlab in Eindhoven. Met na afloop film. Allemaal gratis toegankelijk.

Vier vrouwen gaan op wandelvakantie op Sicilië. Onder leiding van een (uiteraard) knappe lokale gids lopen ze door het ruige binnenland. De vrouwen hebben allemaal zo hun eigen (vlucht)motieven om mee te doen aan de tocht.

Natuurlijk loopt het allemaal anders dan gepland. Al wandelend wordt hun vriendschap door ontberingen, geheimen en botsende karakters danig op de proef gesteld.

Volledig scherm Femmetje de Wind © Yvette Kulkens

Het boek Vier wandelaars & een Siciliaan is de rode draad van een luchtige, zomerse avond op donderdag 4 augustus op de buitenplaats van Natlab rond het thema Vriendschap. De nieuwe roman, die inmiddels hoog in de Bestseller 60 staat, werd geschreven door liefst vier schrijfsters: Roos Schlikker, Elle van Rijn, Marion Pauw en Femmetje de Wind. Pauw, gevierd thrillerschrijfster en meervoudig Gouden Strop-winnares, en columnist/uitgeefster/schrijfster De Wind, zijn te gast in Eindhoven.

Stadsdichter Iris Penning verzorgt de muziek en na afloop wordt onder de paraplu van Natlab Buitenfilm de Franse feelgoodfilm Envole-moi uit 2021 vertoond.

Volledig scherm Marion Pauw © Yvette Kulkens

Schrijverskwartet

Hoe doe je dat, in godsnaam, met z’n vieren een boek schrijven? Het is een van de vragen die de Amsterdamse mede-initiator van Books on Tour en presentator Diederik Samwel (1962) op 4 augustus aan zijn gasten zal stellen. ,,Ik ben zelf ook schrijver, het lijkt me verdomd lastig.”

Samwel is het boek – ,,ideaal voor op het strand” - zelf nog aan het lezen. Of er ook thrillerelementen inzitten weet hij (nog) niet. Wel dat het boek gebaseerd is op een daadwerkelijke wandeltocht van de schrijfsters. Lezers kunnen de tocht ook zelf wandelen.

Quote Wij willen aantonen dat er in steden als Eindhoven ook een groot lezerspu­bliek is Diederik Samwel, schrijver/organisator

Volledig scherm Presentator en journalist/schrijver Diederik Samwel © Annaleen Louwes

Books on Tour, geïnitieerd door De Vrije Uitgevers uit Amersfoort, heeft in Eindhoven inmiddels een vast plekje verworven, merkt Samwel. Met dank aan lokale partners zoals de bibliotheek en boekhandel Van Piere. Met het wegvallen van Boekie Night van Wim Daniëls is het nog het enige literaire programma in Natlab. ,,Boekpresentaties vinden vaak plaats in de Randstad en met name in Amsterdam, omdat daar de meeste uitgeverijen zitten. Maar wij willen aantonen dat er in in steden als Eindhoven, Amersfoort en Breda, waar wij evenementen organiseren, ook een groot lezerspubliek is.”

Samwel interviewt de schrijfsters, maar mikt ook op een dialoog met het publiek. ,,Books on Tour gaat nadrukkelijk voor laagdrempeligheid, waarbij de schrijvers letterlijk tussen het publiek doorlopen.”

Books on Tour, Zomeravondeditie, donderdag 4 augustus, tuin Natlab Eindhoven, 19.30u-22u. Toegang gratis. Eigen stoel meebrengen! Reserveren en info. Op 9 oktober organiseert Books on Tour een Indische avond met o.a. Alfred Birney in de bieb van Waalre.

Volledig scherm Cover ‘Vier wandelaars & een Siciliaan’ © RV