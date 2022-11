Luck Be A Lady: Wat wens jij voor vrouwen in deze wereld?

Met ijsbrekers als ‘Wat wens jij voor vrouwen in deze wereld?’ en ‘Wat zou jij veranderd willen zien?’ kunnen vrouwen met elkaar in gesprek gaan tijdens ‘Luck Be A Lady’ in jongerencentrum Dynamo Eindhoven. Een dag vol activiteiten in het teken van het vrouw-zijn.

Lotte Hendrickx, initiatiefnemer van het event Luck Be A Lady, heeft als centrale thema voor deze dag: ‘Connectie’. Zondag staat Dynamo in het teken van de vrouw en is het een veilige plek om voor vrouwen bij elkaar te komen en ervaringen te delen.

Hendrickx wilde deze dag graag neerzetten, omdat deze maatschappij niet altijd een fijne plek voor vrouwen is. Volgens haar zijn er een hoop dingen waar vrouwen mee te maken krijgen, neem seksisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag of vrouwenrechten. Helaas is Hendrickx ziek en kan ze er zelf niet bij zijn.

Samen sterker

Projectleider van Dynamo Lisa Slijk neemt de honneurs waar. Slijk: ,,Vandaag willen we laten zien dat vrouwen niet alleen staan. Samen zijn we sterker en kunnen we ons uitspreken en het gesprek op gang brengen.” Alhoewel het een vrouwenevenement is, wil dat niet zeggen dat mannen of ieder andere genderidentiteit, niet welkom zijn. ,,We zijn een open huis en iedereen moet zich thuis voelen.”

Quote Het is fijn om mensen om je heen te hebben die weten en begrijpen hoe je je voelt Anne, bezoeker

Als jonge vrouw met piercings, tattoos, soms paars of roze haar, ervaart Slijk aan den lijve wat het is om nageroepen te worden. ,,Ze roepen ‘rare’ of ‘gothic’. Mij doet het niks meer, maar vroeger vond ik het erg. Waarom vrouwen naroepen? Veel vrouwen die zichzelf nog moeten ontdekken, hebben er last van. Ik hoop dat vandaag veel vrouwen samenkomen en verhalen delen met veel gezelligheid.”

Empowerment

Wat helaas tegenvalt is het aantal bezoekers. Of dat nu aan het regenachtige weer of Black Friday ligt, aan het samengestelde programma van Hendrickx ligt het in ieder geval niet. Met een kledingruil, workshops yoga en boksen, ‘talks’ over creativiteit en empowerment, spoken word optredens en livemuziek is er een mooi gevarieerd aanbod door vrouwen, voor vrouwen.

Spoken word artiest en klinisch ethicus Tessa Gabriels is uitgenodigd om te spreken over hoe je uiting kan geven aan het vrouw zijn binnen de kunst. In haar debuutbundel is het vrouw-zijn en het vrouwenlichaam het thema. Gabriels: ,,Ik vertel hoe ik dat vrouw-zijn uit in mijn kunst. Vervolgens gaan we met elkaar hierover in gesprek.”

Soms te veel man

Anne (20) en David (20) zijn een van de eerste bezoekers. Ze lopen met een tas vol kleding naar de kledingruil. Anne: ,,Ik heb zelf niks nodig, maar wat over is gaat naar het Blijf-van-mijn-lijfhuis.” David is gekomen voor de woordkunst en zijn interesse in feminisme. Anne gaat graag naar vrouwenactiviteiten. Het is belangrijk voor haar om samen te komen met vrouwen. ,,Het is soms te veel man. Het is fijn om mensen om je heen te hebben die weten en begrijpen hoe je je voelt.”