Lunet neemt na protest extra tijd voor besluit over zwembaden; ook zorgen over werkdruk personeel

MET VIDEOEINDHOVEN - Lunet stelt een definitief besluit over sluiting van haar drie zwembaden uit. Dat maakte de Raad van Bestuur woensdag bekend tijdens een protestbijeenkomst bij het hoofdkantoor op Croy in Eindhoven. Ouders en cliënten gaven hierbij aan dat ze zich ook grote zorgen te maken over het verloop onder personeel.