Lunet wil haar drie zwembaden sluiten; ouders van cliënten verbijsterd en boos

Eindhoven gebruikt grond om invloed te houden bij uitbrei­ding Brainport Industries Campus

EINDHOVEN - Eindhoven zet drie percelen gemeentegrond in om invloed te houden op de ontwikkeling van de tweede fase van de Brainport Industries Campus (BIC 2). Om het publieke belang te beschermen overweegt de gemeente de grond in erfpacht te geven in plaats van te verkopen aan de ontwikkelaars.

29 mei