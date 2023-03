Maagverkleining bij 13-jarigen: ‘Waanzin. Is dit een 1- april-grap?’

In het Veldhovense ziekenhuis kunnen jongeren van 13 tot 17 jaar terecht die zo worstelen met overgewicht, dat het laatste redmiddel een maagverkleining is. Voor het MMC is de ingrijpende operatie bij jongeren onderdeel van een onderzoek dat ze samen met Maastricht UMC+ uitvoeren. Het bericht lokt bij veel lezers van het ED felle reacties uit. Zo denkt Lianne Verouden er meteen het hare van: ‘Is dit een misplaatste 1 april-grap?’ en kan Ton Polderman er met zijn verstand niet bij. ‘Schande. Dit moet bij wet verboden worden. Grotere waanzin bestaat niet.’

Belachelijk

De meeste lezers komen in hun reacties op met name Facebook vooral met commentaar en adviezen voor de ouders. ‘Belachelijke uitspraak dat een operatie het ‘enige redmiddel’ voor jongeren is!’, vindt Maria Kivits Hermans. ‘Ze moeten meer in beweging komen en het ‘fastfood’ laten staan en gewoon gezonder gaan eten! (...) En....tegen werkende ouders zou ik willen zeggen: maak gewoon gezond eten klaar en geef je kinderen ‘s morgens geen geld meer mee om naar de snackbar te gaan! Ook gezonder voor de ouders zelf!’.

Elke dag is strijd en elke dag is zorgen maken over de gezondheid van je kind



De reacties komen hard aan bij Debby van der Horst. ,,Fijn dat alle reageerders hier zoveel verstand van zaken hebben. Zo te lezen hebben ze allemaal ervaring met obesitas en de gevolgen, allemaal ervaring met een gastric bypass en de voor en nadelen hiervan en allemaal ervaring met kinderen met fors overgewicht die elke dag keihard bezig zijn met hun gewicht en met gezond worden, zonder echt succes. Hier spreekt dus zo’n hele slechte moeder, die haar kind maar veel te dik heeft laten worden. Zo’n moeder die dagelijks zakken chips en cola erin gooit.... Want dat is toch het beeld wat het bij iedereen oproept? Kinderen die altijd maar junkfood krijgen omdat ouders niet op willen voeden en uiteindelijk maar voor de ‘makkelijke’ weg en een gastric bypass kiezen. Terwijl de realiteit toch echt wel even anders is.

Elke dag is strijd en elke dag is zorgen maken over de gezondheid van je kind. Kinderen met depressie, zelfbeschadiging en trauma. En dat nog bovenop de fysieke gezondheid die te wensen over laat... En dan een gastric bypass, als laatste redmiddel. Levenslang opletten op je eten. Niet zo maar op een feestje, geen vette hap na het stappen, grote risic’ s op lange termijn gevolgen. Het is dus kiezen tussen twee kwaden. Maar blijkbaar aan de reacties te lezen weten andere mensen het allemaal beter...’