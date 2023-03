Maart 2023: dit is er deze maand te doen in Eindhoven

indebuurt.nlLammetjes, krokussen en zonder-jas-naar-buitenweer: het is alweer maart. En een nieuwe maand betekent nieuwe plannen maken. Er is in maart genoeg te doen in Eindhoven, van een ligconcert tot een bierfestival. Pak je agenda er maar bij: dit zijn wat toffe dingen die je kunt doen.

SØWT Album Release Party

Wil je nieuwe muziek ontdekken? Kom op vrijdag 3 maart naar de album release van de Eindhovense band SØWT in het Stroomhuis, waar je luistert naar de nieuwe plaat Kids Hurting Kids. De band neemt je mee naar de rocksound uit de jaren 90. Tijdens deze muzikale avond staan ook artiesten Youff en Ellenor Vora op het podium.

Wanneer? Vrijdag 3 maart vanaf 20.30 uur

Waar? Stroomhuis, Eindje 1

Wat kost dat? Tickets zijn 11,50 euro en vind je hier

Piña XL

Latin lovers opgelet! Show 4 maart je moves op latinmuziek en waan je in tropische sferen bij Piña XL in de Effenaar. Van reggaeton tot bachata en van salsa tot kizomba: het komt allemaal voorbij. Tijdens deze XL-editie ga je los bij twee verschillende areas. Met wie kom jij hier dansen?

Wanneer? Zaterdag 4 maart van 23.00 tot 4.00 uur

Waar? Effenaar, Dommelstraat 2

Wat kost dat? Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 14.50 euro en scoor je hier

Throwback Classics Vintage Kilo Sale

Ja ja, je kan weer los! In het weekend van 4 en 5 maart is de Vintage Kilo Sale van Throwback Classics in de kelder van skatehal Area 51. Met 3.000 kilo aan vintagekleding moet het vast lukken om iets leuks te scoren. Hoe werkt het? Je reserveert vooraf een tijdslot en dan is het: shop ’till you drop! Handig om te weten: een kilo vintage kost 25 euro.

Wanneer? Zaterdag 4 en zondag 5 maart van 10.00 tot 17.00 uur

Waar? Area 51, Strijp-S

Wat kost dat? Gratis entree, maar reserveer van tevoren wel even een tijdslot via deze link

Speurtocht in het Evoluon

Zoek je een leuke activiteit om met kinderen te doen? Tot en met 5 maart is er voor kinderen een speurtocht in het Evoluon. Tijdens de tentoonstelling RetroFuture gaan kinderen mee op een reis naar de toekomst. Ook maken ze een eigen tijdscapsule, die ze vullen met hun toekomstdromen. De tijdscapsule nemen ze mee naar huis en bewaren ze op een speciaal plekje, om ‘m over tien jaar te openen.

Wanneer? Tot en met zondag 5 maart (de openingstijden vind je hier)

Waar? Evoluon, Noord Brabantlaan 1A

Wat kost dat? Gratis toegang voor kinderen, voor volwassenen kost een ticket 14,50 euro

Vintage Tech Fair

Gaat jouw hart sneller kloppen van oude computers en retrogames, audio en camera’s? Attentie spelletjesliefhebbers en verzamelaars: de Vintage Tech Fair is hét evenement voor geeks. Van oude Philips-apparatuur tot walkmans: je vindt het hier allemaal. Bedrijven en particulieren bieden tijdens de Vintage Tech Fair oldschool pareltjes aan. Pure nostalgie!

Wanneer? Zondag 5 maart van 10.00 tot 16.00 uur

Waar? De ‘Geek Store’ van Erix Collectables en GameForce, Visserstraat 18a

Wat kost dat? Gratis entree

Internationale Vrouwendag

Girlpower! Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en ook in onze stad is hier aandacht voor. Stichting C.L.O. (Het Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie) zet namelijk op 11 maart vrouwen in het zonnetje in het Parktheater. Je luistert hier onder meer naar speeches van invloedrijke vrouwen. Daarnaast zijn er culturele activiteiten en haal je een hap.

Wanneer? Zaterdag 11 maart van 13.00 tot 18.00 uur

Waar? Parktheater, Elzentlaan 50

Wat kost dat? Een ticket kost 5 euro en haal je hier

Nog meer vintage shoppen

Hangt jouw kast vol met vintagekleding? Dan is de Square Eight Vintage Kilo Pop-up vast iets voor jou. Bij deze vintage kilo sale shop je toffe kledingstukken van back in the day. Je rekent de items af per kilo en de kiloprijs is 17,50 euro. Wie weet ga je naar huis met een leuke aanvulling voor je garderobe.

Wanneer? Zaterdag 11 maart vanaf 10.00 uur

Waar? Dynamo, Catharinaplein 21

Wat kost dat? Kaartjes voor verschillende tijdsloten zijn 4 euro en vind je hier

Wave: Another Kind of Blue

Dans met drones en levensgrote animaties? Klinkt vreemd, maar je ziet het op 14 maart toch echt in het Parktheater. De voorstelling Waves van choreograaf David Middendorp is een mix tussen moderne dans en technologie. Benieuwd hoe dat eruitziet? Neem dan een kijkje bij deze bijzondere dansvoorstelling.

Wanneer? Dinsdag 14 maart van 20.30 tot 21.40 uur

Waar? Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50

Wat kost dat? De entree is 27 euro en kaartjes bestel je hier

Eindhovens boekenbal

Van 11 tot en met 19 maart is het Boekenweek. Speciaal voor die gelegenheid is er in Eindhoven een heus boekenbal. Trek je mooiste jurk aan en neem je plus one mee naar de Clubnight op 18 maart. Je stapt hierbij in het boek Angels in New York door de Eindhovense schrijvers Janine Cruijsberg en Brechtje Vanhommerig. Na afloop draait dj Sarie Hermens lekkere deuntjes.

Wanneer? Zaterdag 18 maart van 20.00 tot 0.00 uur

Waar? De rooftopbar van Microlab, Kastanjelaan 400

Wat kost dat? Tickets zijn 10 euro en vind je hier

International Pop Quiz

Weet jij alles van muziek? Schuif dan op 20 maart aan bij de International Pop Quiz in het Muziekgebouw. Hier test je je kennis over verschillende muzikale genres: van jazz tot rock. Je strijdt met een team van maximaal vijf personen tegen andere muziekkenners. Ga jij met een prijs naar huis?

Wanneer? Maandag 20 maart om 19.00 uur

Waar? Muziekgebouw Eindhoven, Heuvel 140

Wat kost dat? Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 6 euro per persoon en reserveer je via deze link

Stukafest Eindhoven

Ken je Stukafest Eindhoven? Bij dit festival kijk je naar optredens in studentenkamers. Van spoken word tot een dragshow: niets is te gek. Je bezoekt drie verschillende rondes van dertig minuten en kiest zelf welke acts je wil zien. Zo beklimmen cabaretier Kai Bodewitz en popduo BluLines het podium. Tussen de rondes door fiets je – heel studentikoos – naar de locatie van het volgende optreden. Na afloop is er een afterparty in het Stroomhuis, met artiesten als Jetlag Jenny en Two and a Half Girl. Wil je bij zijn!

Wanneer? Donderdag 23 maart van 17.00 tot 2.00 uur

Waar? Bij studentenkamers in Eindhoven, afterparty in het Stroomhuis (Eindje 1)

Wat kost dat? Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 5,79 euro en haal je hier

Feestje vol knuffelhormonen

Ben je student en heb je weleens last van stressgevoelens of prestatiedruk? Misschien helpt een shotje oxytocine dan. Je weet wel, het knuffelhormoon. Speciaal voor studenten organiseren Seksuologen met Twee en Studio Sociaal Centraal 23 maart B/ox feestje – Een avond vol knuffelhormonen in Kade Clubhuis. Hier gaan zij met studenten in gesprek over mentale gezondheid. Ook heb je de kans om de b/ox samen uit te proberen. De watte? Nou, een doosje vol aandacht en oxytocine shots.

Wanneer? Donderdag 23 maart van 20.00 tot 22.00 uur

Waar? Kade Clubhuis, Kanaaldijk-Noord 57C

Wat kost dat? Een kaartje kost 3,99 euro en scoor je hier

Guts & Glory

Tijdens deze battle strijden vier bands om een plek op het podium van het alternatieve muziekfestival Jera On Air. Zomaar wat namen die daar optreden: Flogging Molly, Parkway Drive en Rancid. Dat wil je als muzikant natuurlijk winnen. Kortom, the battle is on! Kom jij de deelnemers van Guts & Glory aanmoedigen?

Wanneer? Vrijdag 24 maart van 19.30 tot 23.00 uur

Waar? Dynamo, Catharinaplein 21

Wat kost dat? Gratis entree

Bier & Big Festival

Stel je eens voor: buiten speciaalbiertjes drinken op een (hopelijk) zonnige lentedag. Op 25 maart kan het tijdens bierfestival Bier & Big in Eindhoven. Hier proef je bieren uit binnen- en buitenland met je vrienden. De ‘line-up’ bestaat uit (inter)nationale brouwerijen zoals Van Moll, Wicked Barrel, Dogma, Sofia Electric Brewing en Kompaan. Keileuk voor de bierliefhebber!

Wanneer? Zaterdag 25 maart van 13.00 tot 15.00 uur

Waar? Sectie-C, Daalakkersweg 2

Wat kost dat? Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 19,10 euro (inclusief 2 munten) en koop je hier

R&B Sunday Indoor Festival

Lekker dansen en sjansen op zwoele r&b-songs: dat is in het kort R&B Sunday Indoor Festival. Dit keer is het feestje in het Klokgebouw op Strijp-S. Op het programma staan artiesten als Ronnie Flex, Jonna Fraser, Biggi, Butterfly Effect, Irwan, Cho en Demi Maria. En er komt zelfs een mystery guest. Met wie sluit jij hier het laatste weekend van maart af?

Wanneer? Zondag 26 maart 18.00 tot 23.00 uur

Waar? Klokgebouw, Strijp-S

Wat kost dat? Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 27,25 euro en shop je hier

Disney Quiz

Heb jij alle Disneyfilms al zo’n tachtigduizend keer gezien? En zing je de soundtracks moeiteloos mee én som je zo alle karakters uit de tekenfilms op? Doe dan op 30 maart mee aan de Disney Quiz in LAB-1. Je kunt je aanmelden met een team van twee tot vijf personen. In zeven rondes test je je kennis van de bekende sprookjesfilms. Dit doe je aan de hand van een magische reis met open vragen, videofragmenten en plaatjes. Zo voel je je weer even kind…

Wanneer? Donderdag 30 maart van 20.00 tot 23.00 uur

Waar? LAB-1, Keizersgracht 19

Wat kost dat? Kaartjes zijn verkrijgbaar voor 18,50 euro en koop je hier

