Maastricht Airport haakt aan bij proef met elektrisch vliegen

Een vwo-diploma met Chinees, dat kunnen er maar een paar in Eindhoven zeggen

10 juni EINDHOVEN - Het is de eerste lichting VWO-leerlingen die het diploma met Chinees heeft gehaald op het Stedelijk College in Eindhoven, locatie Henegouwenlaan. Uniek, want het is de enige school in Eindhoven waar je Chinees als examenvak kan volgen. Docente Jessica Sun nam Chinese koekjes, thee, rozen en een vlag mee om het te vieren.