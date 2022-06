Man (22) aangehouden voor gewapende overval op dierenwinkel in Eindhoven

Rolling Stones Dag in café Altstadt in Eindhoven

EINDHOVEN - Het concert van de echte Rolling Stones mocht dan onlangs in Amsterdam niet doorgaan. Zondag 26 juni kunnen liefhebbers van de muziek hun hart ophalen in café Altstadt in Eindhoven. In het café op Stratumseind wordt dan de traditionele Rolling Stones Dag gehouden.

23 juni