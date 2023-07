Man (28) uit Geldrop voor dodelijke schietpartij in Eindhoven opgepakt in Duitsland

PSV krijgt kritiek vanwege ‘abonnement’ op oefenwed­strij­den: ‘Er zitten enorme kosten aan’

PSV is op dit moment op trainingskamp in Oostenrijk en speelt daar twee oefenwedstrijden, zaterdag tegen het Oostenrijkse FC Blau-Weiss Linz en volgende week zaterdag tegen FC Augsburg. Supporters die die wedstrijden online via PSV willen zien, moeten daarvoor betalen. Één duel kost 2,99, allebei de wedstrijden kijken kost 4,99 euro. Daar is niet iedereen over te spreken.