Man (37) en vrouw (57) opgepakt omdat ze teststraat Eindhoven 'in de hens' wilden steken

Spoedeisen­de Honger: een klein fastfood feestje in de drive-in

4 maart EINDHOVEN - Tot de eerste schop voor het prestigieuze project Nieuw Bergen de grond ingaat, zullen creatievelingen onder de naam De Ambulancedienst het pand aan de Deken van Somerenstraat gebruiken voor events. Woensdag is Spoedeisende Honger van start gegaan: een drive-in met langzaam bereid fastfood dat je online bestelt, maar bij het afhalen begint het mini avontuur. Je auto, fiets, brommer, scootmobiel of wat voor voertuig dan ook (‘Je mag niet te voet komen en het voertuig kan ook niet al te groot zijn, want dat past niet’) krijgt een wasbeurt en een dj zorgt voor muzikale nazorg. Kort gezegd: een feestje, maar dan anders.