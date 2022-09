Man (37) zwaargewond in ziekenhuis na mishandeling in Eindhoven, getuigen filmden vermoedelijk incident

Van Woodstock naar Bijenkorf in Eindhoven: beroemd­heid Melanie mocht in 1970 ‘even winkelen als de koningin’

EINDHOVEN - Alleen met haar gitaar op het podium van het legendarische Woodstock-festival schreef zangeres Melanie in 1969 muziekgeschiedenis. De beroemdheid was een half jaar later in de Bijenkorf in Eindhoven. Hoezo?

31 augustus