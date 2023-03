Man (52) opgepakt voor schietpartij in Eindhoven

Sleepkabel lanceert fietser: ongeluk of roekeloos rijgedrag?

DEN BOSCH/HELMOND - Was het een noodlottig ongeluk of valt de Helmondse verdachte iets te verwijten? De verdachte veroorzaakte een ongeluk op de Kennedylaan in Eindhoven en hoorde een geldboete en een voorwaardelijke rijontzegging tegen zich eisen.