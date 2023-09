Man (55) mishandeld na verkeersconflict in Helmond

Update, met video Appartemen­ten in Eindhoven ontruimd door brand, politie houdt verdachte aan

EINDHOVEN - In een appartement aan de Offenbachlaan in Eindhoven is dinsdagochtend brand ontstaan. Hierbij kwam veel rook vrij. Een deel van het appartementencomplex is ontruimd. De politie denkt dat de brand is aangestoken en heeft een 58-jarige man uit Eindhoven aangehouden.