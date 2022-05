Man (61) zwaargewond bij steekpartij op woonwagenkamp in Eindhoven, echtgenote (63) opgepakt

Man steekt sigaretje op in cel en laat brandalarm afgaan: ‘Mevrouw, mag ik er zometeen nog eentje roken?’

Bijzondere taferelen in een politiecellencomplex van de politie-eenheid Oost-Brabant maandagavond. Een agente was druk bezig met diverse voorgeleidingen, toen het brandalarm begon te loeien. Wat bleek? Een verdachte had zin in een sigaretje.

10 mei