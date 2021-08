Man bestolen tijdens seksafspraak met ‘prostituee’ in Eindhoven

Catharina Ziekenhuis ook na bodemzaak aansprake­lijk voor snijwond in babywang

29 juli EINDHOVEN - Het Eindhovense Catharina Ziekenhuis is en blijft aansprakelijk voor een snee in de wang die een baby opliep tijdens een spoedkeizersnede. In een bodemzaak die het ziekenhuis aanspande, bevestigt de rechtbank in Eindhoven dat de betrokken gynaecoloog onzorgvuldig heeft gehandeld en dat het jongetje slachtoffer is van een medische misser.