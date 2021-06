Man overleden bij schuurbrand in Someren, politie doet onderzoek

Bijna 130 miljoen aan coronas­teun naar regionale bedrijven

9:00 EINDHOVEN/HELMOND - VDL was in de vierde periode van de coronaloonsteun opnieuw de grootste regionale ontvanger, gevolgd door payroller Please, PSV en de Lieshoutse bierbrouwer Swinkels. Zij voeren de lijst met 3.400 bedrijven in Zuidoost-Brabant aan die samen over het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 127 miljoen euro aan coronasteun ontvingen.