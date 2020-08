Man overleden na steekincident op Woenselse Markt in Eindhoven

Politieac­tie Kruis­straat Eindhoven leidt naar professio­ne­le pokerruim­te en henneppak­ke­rij

18:55 EINDHOVEN - De politie is dinsdag druk geweest met een actie in een woning aan de Kruisstraat in Eindhoven. Ze stuitten op een professionele pokerruimte en een pakkerij voor softdrugs.