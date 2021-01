Man stuurt vrouw honderden kaarten en duizenden mails... per dag! ‘Er moet toch iets mis zijn met u?’

Meer doden dan normaal: DELA plaatst (weer) koelcontai­ners bij uitvaart­cen­tra

15 januari EINDHOVEN - Uitvaartorganisatie DELA heeft in onder meer Eindhoven koelcontainers geplaatst om het grote aantal overleden mensen te kunnen koelen. Het bedrijf heeft het 's winters sowieso al drukker, maar door corona is het aantal doden zo hoog dat er extra ruimte nodig is.