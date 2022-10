Man voor eigen woning neergeschoten in Eindhoven; ‘Een stuk of vijf harde knallen, zeer snel na elkaar’

EINDHOVEN - Een man is zaterdagochtend rond 05.30 uur gewond geraakt bij een schietpartij voor zijn eigen woning. Dat gebeurde aan het Titanpad in Woensel-Noord in Eindhoven. Hij had meerdere schotwonden. Drie kwartier later werden elders in Eindhoven twee verdachten aangehouden.