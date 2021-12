Man zwaargewond bij schietpartij in Eindhoven: ‘Hoorde twee of drie korte salvo’s van knallen’

De zware schietpartij vond iets voor middernacht plaats in de Locomotiefstraat in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. Een man die daarbij zwaargewond raakte, wist een aangrenzende wijk in te vluchten en viel uiteindelijk na ongeveer 250 meter neer in de Condensatorstraat. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, het is onduidelijk hoe hij er inmiddels aan toe is.