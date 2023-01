Manfred Krikke (1932 - 2023) tilde met PDM de wielersport naar een nieuw niveau: ‘Een man met passie voor de wielersport’

Voor één keer een sprankje aandacht voor de nieuwe PSV-site van @plattekar

We klagen er soms op los, op sociale media. De regering, de gemeente, het energiebedrijf, Hugo de Jonge, Gerrit Hiemstra, de NS of een willekeurige voorbijganger moet er soms aan geloven. En een heel enkele keer zelfs schrijver dezes (ja, het is nauwelijks voor te stellen, want deze man gunt verder iedereen het beste).

7 januari