Mario Jacobs informateur in Eindhoven. Oud-wethouder van Tilburg gaat in gesprek met alle partijen

Veerkracht en welzijn van jonge mantelzor­gers vergroten, is het doel van Marleen Geraerts

EINDHOVEN - Zorgen voor je verslaafde moeder of meehelpen met je meervoudig beperkte broer. Jonge mantelzorgers krijgen vaak veel voor de kiezen, zonder dat de omgeving het merkt. Er is hulp, maar hoe bereik je die jongeren? Via bijeenkomsten van Steunpunt Mantelzorg Verlicht probeert Marleen Geraerts dat.

23 maart