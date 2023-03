Mario time! Er komt een gamefestival in Eindhoven: dit wil je erover weten

indebuurt.nl Mario Kart , Minecraft en Tekken : zomaar wat namen van classic computerspellen. Versla jij iedereen tijdens een potje gamen? Dan kun je op 22 april helemaal losgaan, want die dag is het allereerste Eindhoven Game Festival in Dynamo.

Tijdens het festival verandert Dynamo in een walhalla voor gameliefhebbers. Tijdens zo’n vijftien toernooien strijden 250 spelers tegen elkaar met computerspellen als Super Smash Bros. Ultimate, League of Legends en Pokémon Trading Card Game. Of je nu meedoet aan de wedstrijden of gewoon wil kijken; iedereen is welkom op het Eindhoven Game Festival. Durf je het aan om mee te spelen, dan ga je misschien wel naar huis met een prijs.

Gamesmarkt en meer

Vind je het vooral leuk om andere gamers in actie te zien? Bij de mainstage van het Eindhoven Game Festival spelen de deelnemers vijf finales. Hier bezoek je ook demo’s en zijn er Q&A’s met mensen uit de game-industrie. Zin om langs games te struinen of low key spelletjes te spelen? In de ontvangstruimte vind je een gamemarkt en een Free Play-area, waar je onder andere Mario Kart speelt met andere bezoekers.

Wil je erbij zijn?

Je bezoekt het Eindhovense gamefestival op zaterdag 22 april van 12.30 tot 18.00 uur bij Dynamo, Catharinaplein 21. Een bezoekersticket kost 6,50 euro. Wil je meedoen aan toernooien? Dan kun je naar binnen met een toernooiticket van 11,50 euro. Leuk: er zijn twintig gratis kaartjes voor bezoekers die helemaal in cosplay komen, maar je moet dan wel vooraf een plekje reserveren. Hier vind je alle informatie over het programma en koop je kaartjes.

Meer weten? Bekijk dan even deze video van Dynamo:

