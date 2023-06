Marlies zwaait haar Paul (97) uit met een feestje, de as gaat in de gracht: ‘Een soort laatste cruise’

‘Als een gladiator in de arena’ tijdens het WK Breakdance in Eindhovens Muziekge­bouw

EINDHOVEN - Op je hoofd draaien en spectaculaire salto's maken. Deelnemers uit over de hele wereld deden zondag mee aan het wereldkampioenschap breakdance. In het Muziekgebouw in Eindhoven juichten bijna duizend fans ‘de breakers’ toe.