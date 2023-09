Marokkaanse gemeenschap in Eindhoven beleeft angstige nacht door aardbeving: ‘Iedereen leeft mee en wil helpen’

Woen­sel-West viert feest in en rond nieuwe Buurtwerk­ka­mer: ‘Hier kunnen we verder werken aan een nog mooiere wijk’

EINDHOVEN - Een groot deel van de wijk Woensel-West is donderdag naar het fonkelnieuwe Celsiusplein getogen om daar de nieuwbouw van Buurtwerkkamer 360 in gebruik te nemen. Het werd een gewaardeerd feestje; Woensel-West is blij met alles wat daar voor hen wordt opgezet. En dat vieren ze, samen.