Martijn Crins rekent af met trauma en revancheert zich als cabaretier: ‘Ben er eindelijk klaar voor’

Secretares­ses Nicole en Anouk zwaaiden het kantoor uit, nu zijn ze virtueel assistent: ‘Je bent veel flexibeler’

EINDHOVEN/VEGHEL – Steeds meer secretaresses stoppen met werken in loondienst en beginnen voor zichzelf als ‘virtueel assistent’: een freelancer, die professionele administratieve, technische of creatieve ondersteuning aan klanten biedt, op afstand of vanuit een thuiskantoor.

26 oktober