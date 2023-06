Massale drukte bij ochtendgebed op sportvelden in Eindhoven voor Offerfeest: ‘En nu gaan we barbecuen’

Stichting pleit voor meer cultuur in Eindhoven­se wijken: ‘In Woensel is nu weinig te beleven’

EINDHOVEN - Om het culturele klimaat in Eindhoven de komende jaren gezond te houden, is extra geld nodig. Ook moeten er vaste cultuurplekken in de wijken komen en moeten bestaande activiteiten beter worden gepromoot.