Matthias is startklaar met zijn zelfgebouwde minicamper Bella; ‘Gatenkaas toen ik het ding kocht’

Foto-expo in Eindhoven doorbreekt taboe rond intersekse: ‘Het was zware kindermis­han­de­ling’

EINDHOVEN - Voor veel mensen is het een geheim dat ze hun leven lang met zich mee moeten dragen: dat ze intersekse zijn. Een buitententoonstelling met ‘filmsterfoto’s’ doorbreekt het taboe. Vanaf woensdag is Intersekse - 1 op de 90 te zien op het Lichtplein in Eindhoven.