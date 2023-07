Maud (7) verstopte zich in de kast voor het noodweer in Italië, vakantiegangers na busreis terug in Eindhoven

Evoluon tijdelijk dicht na loskomen paneel in koepelpla­fond: ‘Een zwart gaatje in een enorme honingraat’

EINDHOVEN - De expositie RetroFuture in het Evoluon in Eindhoven is in elk geval tot en met zondag niet te bezoeken. De reden: een losgeraakt plafonddeel aan de binnenzijde van de monumentale koepel.